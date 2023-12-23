ناثان أكلي :”محرز صديق رائع وأحاول متابعة مبارياته في السعودية”

أبدى مدافع مانشستر سيتي ناثان أكلي سعادته الكبيرة إثر لقائه بالدولي الجزائري رياض محرز في السعودية خلال هذه الأيام.

وقال ناثان أكلي في تصريح للإعلام السعودي عن فحوى اللقاء “رأينا محرز، كما أتى في وقت سابق لرؤيتنا كذلك، إنه صديق جيد لنا و نحن أصدقاؤه كذلك، لقد كان رائعا معنا كفريق وكان من الرائع رؤيته”.

كما أضاف ناثان أكلي “في بعض الأحيان أحاول أن أشاهد محرز لأرى كيف يؤدي مباريات، فهو يلعب جيدا”.

وأردف مدافع مانشستر سيتي “أي شخص يستطيع اللعب في السعودية، أما أنا ألعب في السيتي وأركز على مبارياتي مع الفريق”.

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