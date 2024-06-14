نادي أتليتيك سبور يحي الذكرى العاشرة لرحيل نبيل حيماني

أحيا نادي أتليتيك سبور، اليوم الجمعة، الذكرى العاشرة لرحيل المهاجم الدولي الجزائري، نبيل حيماني.

ونطم نادي أتليتيك سبور، عرسال كرويا، بملعب “الشهيد منور” بالكاليتوس، لاحياء الذكرى العاشرة لرحيل نبيل حيماني.

وحضر هذا العرش الكروي، العديد من اللاعبين القدامى، والمدربين، بالإضافة لرؤساء نوادي جزائرية عريقة.

واستغل أبناء الكاليتوس، هذه المناسبة، لتكريم عائلة الفقيد نبيل حيماني، بالإضافة لإدارة فريق شبيبة القبائل، واتحاد العاصمة، والأسرة الكروية.