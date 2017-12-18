أكدت مصادر إعلامية سعودية أن نادي أُحد سيضم لصفوفه اللاعبين الجزائريين خوالد وبولعويدات خلال الأيام القادمة.

وحسب الموقع “أخباري نيوز” السعودي الذي أكد أن إدارة أحد نجحت في إقناع مدافع اتحاد العاصمة نصر الدين خوالد، بعقد يمتد لمدة ستة أشهر قابل لتمديد.

كما أكد ذات المصدر، ان نادي أحد توصل لإتفاق نهائي مع مهاجم النصرية الهادي بولعويدات.

حيث نقل ذات الموقع تصرياح للاعب النصرية قائلا:”أتمنى أن يكون انضمامه لأحد السعودي مفيدا لطرفين، ومتفائل بخوض أول تجربة احترافية “.

مضيفا:”كانت لدي عروض عديدة داخل وخارج الجزائر، لكنَّ المدرب نبيل نغيز أقنعني بالانضمام لفريق أحد”.