ناصري: سلّمنا قرابة 190 ألف سكن من مختلف الصيغ منذ بداية السنة

قال وزير السكن والعمران كمال ناصري، أنه رغم الظروف الصحية إستطاع القطاع تحقيق أهداف وخطوات هامة بداية من السنة الجارية.

وقال الوزير ناصري خلال عرض حول القطاع أمام لجنة الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم تسليم 180 الف و948 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بمناسبة الأعياد الوطنية.

كما تم تسليم السكنات والإعانات قدرة بـ 71 الف وحدة، وتم إنجاز 507 مؤسسة تربوية، و 322 مجمع مدرسي، و110 متوسطة.

بالإضافة إلى76 ثانوية، 951 مرفق شبه مدرسي، ليبقى 406 مرفق قيد الانجاز.

وأضاف الوزير، أنه تم إنجاز 31 ألف و800 مقعد بيداغوجي، و 15 الف سرير لقطاع التعليم العالي.

وكذا إستلام 40 مرفق عمومي استلم من قبل الهيئات اللامركزية، على غرار مستشفى السرطان ببشار.

وشدد ناصري على مواصلة عملية استكمال المدن الجديدة على غرار سيدي عبد الله وبوينان وترميم البنايات القديمة.

وقال الوزير، أن السنة الجارية افتتحت ببرامج قوامه 974 ألف و300وحدة سكنية، بالإضافة إلى 43 ألف و619 وحدة مسجلة، و46 ألف 100 إعانة للبناء الذاتي.

كما قال ناصري، أنه تم الإنتهاء من إنجاز أكثر من 93 ألف وحدة سكنية، وكذا 605 ألف وحدة طور الإنجاز.

كما أن الوزارة مستعدة لإطلاق قرابة 365 ألف وحدة سكنية ومعظمها تم تسجيله برسم سنة 2019 و2020.