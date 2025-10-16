ناصري: يوم الهجرة شاهدعلى تاريخ اغتيلت فيه المعايير والقيم الإنسانية

أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن يوم الهجرة شاهد على تاريخ اغتيلت فيه المعايير والقيم الإنسانية، اليوم الخميس بمقر المجلس.

وعلى هامش جلسة علنية للمجلس خصصت لطرح أسئلة شفوية، وقف ناصري مرفوقا بأعضاء من الحكومة وأعضاء المجلس وموظفيه. دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961. حيث أكد بالمناسبة أن يوم الهجرة “شاهد على تاريخ اغتيلت فيه المعايير والقيم الانسانية ويوم شاهد على المجازر المروعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية في باريس”.

وأضاف أن هذه المجازر هي “واحدة من أبشع جرائم الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها في حق الجزائريين بالمهجر”. مبرزا أن هذا التاريخ “يوم من أيام الذاكرة الجماعية للأمة التي لا يطويها النسيان”.

كما لفت إلى أن “وقفات الترحم هي وقفات اجلال واكبار لشهدائنا الابرار واستذكار لمحطات تاريخية وتخليدها”. و تشكل “فرصة نستلهم منها العزم والتصميم لبلوغ مبتغياتنا الوطنية”.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس المجلس عن “فائق العرفان والتقدير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، بإقرار ترسيم الوقوف دقيقة صمت ترحما على ارواح شهداء مجازر 17 اكتوبر، وفي ذلك دليل بالغ على العناية والاهتمام اللذين يوليهما لملف الذاكرة الوطنية”. مؤكدا أن “الجزائر المنتصرة لا تنسى عقيدتها النوفمبرية وقيمها الخالدة وشهدائها وابطالها.”