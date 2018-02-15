التماس 6 أشهر سجنا نافذا في حق الزوجة الأولى للاعب الخضر شافعي

إلتمست النيابة العامة لمحكمة بئر مراد رايس 6 أشهر سجنا نافذا في حق الزوجة الأولى للاعب المنتخب الوطني فاروق شافعي المسماة “ب.ليديا”.

وطالبت النيابة العامة بسجن زوجة الأولى للاعب إتحاد العاصمة بعد قضية السب والتهديد ضد زوجته الثانية.

حيث تقدمت زوجته الثانية بدعوى قضائية ضد طليقته، بتهمة الاعتداء عليها وعلى ابنتها الرضيعة وتهديدهما في العاصمة الصيف الماضي.

وعرفت الجلسة القضائية غياب المتهمتان في إنتظار النطق بالحكم النهائي يوم 1 مارس القادم.

وكانت طليقة شافعي قد رفعت هي الاخرى دعوى قضائية ضد اللاعب بتهمة الاعتداء عليها بشارع سيدي يحي بالعاصمة.

وادانت المحكمة لاعب اتحاد العاصمة بسنة سجنا غير نافذ.