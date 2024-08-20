ناقلة غاز جزائرية تنقذ 30 مهاجرا من الغرق قرب جزيرة سردينيا الايطالية

تمكنت ناقلة الغاز المسال الجزائرية “تسالة” اليوم الثلاثاء، من انقاذ مهاجرين من الغرق قرب جزيرة سردينيا الايطالية.

وحسب بيان يحوز عليه موقع النهار، فإن ناقلة الغاز المسال الجزائرية “تسالة”, قامت بإسعاف مهاجرين كانوا على متن قارب غرق بالقرب من جزيرة سردينيا. وذلك بعد تلقيها نداء عاجلا من حرس السواحل الإيطالية.

وأوضح المصدر نفسه، أن ناقلة الغاز تلقت نداء عاجلا من قبل حرس السواحل الايطالية, في حدود الساعة الثانية زوالا, عند اقترابها من جزيرة سردينيا الإيطالية, من أجل إنقاذ مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب غرق في أعالي البحر.

وقد استجابت ناقلة الغاز الجزائرية “بسرعة كبيرة” لنداء الايطاليين, حيث قامت بإسعاف جميع المهاجرين والبالغ عددهم 30 شخصا من مختلف الجنسيات، حيث لا يوجد أي جزائري من بين الركاب الذين تكفل بهم طاقم “تسالة” بشكل جيد وقدم لهم الطعام و لوازم التدفئة. استنادا إلى البيان ذاته.

واستلم حرس السواحل الإيطالية جميع المهاجرين (في حدود الساعة الثالثة والنصفزوالا), وأعرب عن خالص شكره لطاقم ناقلة الغاز الجزائرية على إنقاذ هؤلاء الركاب. لتواصل السفينة فيما بعد مهمتها الاعتيادية.