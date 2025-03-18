ناير:”حققت حلم الطفولة بتمثيل المنتخب الوطني

عبر الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، مدافع نادي غانغون الفرنسي، صهيب ناير، عن سعادته بتمثيل المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الفاف” عبر منصة “الأنستغرام”، فيديو للحظة وصول اللاعب، لأول مرة لمركز سيدي موسى، أين صرح اللاعب:”إنه لأمر مذهل و فخر كبير الإلتحاق بالمنتخب الوطني، إنه حلم الطفولة”

وأضاف المتحدث:”سأعمل على تقديم الإضافة للمنتخب، تنتظرنا مواجهتين مهمتين أمام بوتسوانا والموزمبيق، آمل تحقيق الفوز والظفر بستة نقاط والتأهل لنهائيات كأس العالم”.

للإشارة، وجه الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الدعوة للمدافع، صهيب ناير، بعد مراقبته بصفة منتظمة خلال الفترة الأخيرة، وإعجابه بإمكانياته.