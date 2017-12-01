نبيل معلول :”لا يوجد قرعة سهلة في كأس العالم، وسنلعب كل حظوظنا”

أكد نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، أن منتخب نسور قرطاج سيلعب كل حظوظه رغم وقوعه أمام منتخبات قوية انجلترا و بلجيكا.

وأفاد معلول في تصريح اعلامي قائلا :”لا وجود لقرعة سهلة في كأس العالم، اذ ان كل المنتخبات تسعى جاهدة لتقديم افضل ما لديها”.

مواصلا حديثه بالقول :”شاءت القرعة أن تضعنا أمام منتخبين من افضل منتخبات العالم لكن لدينا دافعا كبيرا للتألق”.

وقال معلول في الأخير :”المنتخب التونسي مطالب بمناسبة المشاركة الخامسة له في المونديال بالظهور بوجه مشرف وتقديم مردود متميز”.

ووقع المنتخب التونسي في المجموعة الـسابعة رفقة كل من ، بلجيكا بنما، وإنجلترا