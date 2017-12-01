نبيل معلول :”لا يوجد قرعة سهلة في كأس العالم، وسنلعب كل حظوظنا”

الرياضة
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نبيل معلول :”لا يوجد قرعة سهلة في كأس العالم، وسنلعب كل حظوظنا”
بقلم وليد كويني

أكد نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي، أن منتخب نسور قرطاج سيلعب كل حظوظه رغم وقوعه أمام منتخبات قوية انجلترا و بلجيكا.

وأفاد معلول في تصريح اعلامي قائلا :”لا وجود لقرعة سهلة في كأس العالم، اذ ان كل المنتخبات تسعى جاهدة لتقديم افضل ما لديها”.

مواصلا حديثه بالقول :”شاءت القرعة أن تضعنا أمام منتخبين من افضل منتخبات العالم لكن لدينا دافعا كبيرا للتألق”.

وقال معلول في الأخير :”المنتخب التونسي مطالب بمناسبة المشاركة الخامسة له في المونديال بالظهور بوجه مشرف وتقديم مردود متميز”.

ووقع المنتخب التونسي في المجموعة الـسابعة رفقة كل من ، بلجيكا بنما، وإنجلترا

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