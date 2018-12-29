نتائج أولية.. الافلان يفوز بأغلية مقاعد السينا

كشفت أولى نتائج انتخابات التجديد النصفى لعضوية السينا، فوزا كاسحا لحزب جبهة التحرير الوطني في جل الولايات فيما جاء التجمع الوطني الديموقراطي في المرتبة الثانية.

فقد فاز أحمد فؤاد خرشي عن الأفلان بمقعد في مجلس الأمة قسنطينة، وفوز إسماعيل ديلمي عن الأفلان بمقعد مجلس الأمة عن ولاية المسيلة.

جواد بوترعة عن الافلان يفوز بمقعد مجلس الامة في ولاية البويرة، كما فاز عبد الكريم مباركية في ولاية برج بوعريريج.

وتاشريفت عبد المالك من ولاية عن جبهة التحرير الوطني بمقعد ولاية سطيف في مجلس الامة،و شنتوف مختارية بولاية معسكر.

والنعيمي لزهاري ممثلا لولاية البيض عن الافلان، والغالي مومن بولاية تبسة. دزيري أحمد عن ولاية تيارت، عمر بن حدة عن ولاية الجلفة، ومحمد ببوكر عن ولاية وهران، وعبد المجيد مختار بولاية باتنة.

محمد طليبة عن ولاية الواديو طبلة، وزرية عن ولاية عنابة، فؤاد سبوتة جيجل، حكيم طمراوي ولاية الطارف، بن مبارك سالم ولاية ادرار ، أحمد الصالح لطيفي عن ولاية سوق أهراس، مصطفى جبان بولاية تيسمسيلت .

فيما جاء حزب التجمع الوطني الديموقراطي في المرتبة الاولى بعد الافلان، حيث فاز الارندي، بمقعد الجزائر العاصمة الذي عاد لبشير ولد زميرلي.

وفاز رشيد معلم بمقعد ولاية قالمة، وبودلال عبدو بمقعد ولاية تلمسان، والياس عاشور بانتخابات مجلس الأمة بالبليدة، غربي فريد بولاية بومرداس.

وعفيف سنوسة بمقعد ولاية مستغانم، وسعيدي سعيد في ولاية عين تموشنت ومولود مبارك فلوتي في ولاية سكيكدة، قادوس محمد عن ولاية غليزان و رشيد معلم عن ولاية قالمة، شيبان بومدين لطفي بولاية أم البواقي.

فيما فاز منعوم رابح عن جبهة القوى الإشتراكية في ولاية تيزي وزو ، و عبد النور درقيني من نفس الحزب بولاية بجاية ، وغزيل الطاهر بولاية غرداية عن حزب المستقبل.

وفاز سليم بالحسروف المرشح الحر بمقعد ولاية ورقلة، و فاز بورزيق عبد القادر عن حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” بمقعد ولاية سيدي بلعباس.