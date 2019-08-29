نجاة شاب بأعجوبة من عملية قتل بعد اختطافه من طرف 3 أشخاص ببلدية العقلة ولاية تبسة

تعرض شاب في العقد الثاني من العمر يقيم ببلدية العقلة غرب ولاية تبسة الى عملية اختطاف

على متن مركبة من طرف 3 اشخاص حيث تم تعنيفه ومحاولة قتله حسب الشكوى التي تقدم بها امام النائب العام لدى مجلس القضاء والفرقة الاقليمية للدرك الوطني

هذه الأخيرة التي باشرت اجراءات التحقيق والتحري اين تمكن عناصرها من توقيف المشتبه بهم

وتقديمهم امام وكيل الجمهورية بمحكمة الشريعة دائرة الاختصاص

قبل ان يتم تحويل ملف القصية وتسليمه الى قاضي التحقيق حيث امر بايداههم الحبس المؤقت

بعد استيفاء اجراءات التحقيق والسماع ومعاينة الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب الشرعي

والتي تثبت عجزا طبيا ب 18 يوما وذلك عن تهمة الاختطاف باستعمال مركبة ومحاولة القتل العمدي