نجل طرطاڨ أمام العدالة يوم 11 فيفري    

من المنتظر أن تفتح محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد يوم 11 فيفري الجاري. ملف قضية نجل الرئيس السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، اللواء بشير طرطاق. لمتابعته بوقائع فساد ثقيلة تتعلق بتأسيس شركة ” وورد ـ باسفيك” اتهم فيها بجريمة تبييض الأموال.

وحسب مصادر ” النهار”، فإن المتهم تحصل على امتيازات غير مبررة وكذا قروض بنكية. باعتبار أن والده ضابط سامي في الجيش مما جعله يستغل نفوذه من أجل الظفر بعدد من الصفقات والحصول على امتيازات دون وجه حق.

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