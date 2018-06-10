نجم “السيلساو” قد يُبعد “محرز” عن قلعة “السيتي” !!

يسعى نادي “مانشستر سيتي” الإنجليزي للتعاقد مع النجم الدولي البرازيلي ولاعب فريق “جوفنتوس” الإيطالي “دوغلاس كوستا” في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث أكدت شبكة “بريميوم سبورت” الإيطالية أن “السيتي” أبدى إستعداده لدفع 100 مليون أورو من أجل خطف جناح “البيانكونيري” الطائر.

وأضافت الشبكة أن المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” يقف وراء الصفقة شخصيا بما أنه درب “كوستا” أيام إشرافه على “بايرن ميونيخ”.

وقد تُبعد صفقة إنضمام لاعب منتخب “السيلساو” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن قلعة “السيتيزن” لعدة إعتبارات رياضية ومالية.