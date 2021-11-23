نجم الكاميرون يُريد تفادي المُنتخب الوطني في المواجهة الفاصلة

آشاد النجم الدولي الكاميروني “ميشيل نغادو” بالمُنتخب الوطني الجزائري الذي يُعتبر بطل قارة إفريقيا.

وأضاف المُدافع المحوري لنادي سبارتا براغ التشيكي أنه يريد تفادي الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر.

وقال نغادو في تصريحات لقناة كنال بلوس:”إذا كان هنالك مُنتخب يجب تفاديه في الملحق فهو منتخب الجزائر”.

وتُجرى القرعة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022 يوم 18 ديسمبر المُقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وعبر النجم الدولي المصري السابق “طارق السيد” عن رأيه بخصوص قرعة المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال طارق السيد الذي يُعتبر من أساطير نادي الزمالك المصري في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت“.

“لا أتمنى مواجهة منتخب الجزائر في المباراة الفاصلة للوصول إلى كأس العالم”.

وأضاف:”حيث يعتبر الأكثر استقرارا في الوقت الحالي، وسيكون من الصعب تحقيق الفوز عليه”.

وكذبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” الشائعات المتداولة حول تدخل جمال بلماضي في صلاحيات مجيد بوقرة.

المُكلف بالإعلام في الفاف صالح باي عبود أكد أن الأخبار التي انتشرت حول اعداد بلماضي لقائمة كأس العرب للمُنتخبات غير صحيحة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية:” ما تم تداوله عن تدخل بلماضي في إعداد قائمة كأس العرب غير صحيح، الثنائي يعمل بالتنسيق والتشاور”.

وأضاف:” ليس من عادة بلماضي التدخل في صلاحيات مدرب منتخب المحليين أو فرض خيارات عليه “.

وقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تهانيه للمُنتخب الوطني الجزائري بعد بلوغه المُباراة الفاصلة.

رئيس الجمهورية نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:”إلى المونديال أيها الأبطال، إن شاء الله..لم يبق الكثير “.

التأهل الى المُباراة الفاصلة جاء بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة ال21 قبل أن يُعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة ال37.

سفيان فيغولي سجل هدفه في الدقيقة ال67 ليصل لهدفه ال19 بقميص المنتخب الوطني قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة ال83.

المواجهة تدخل لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.