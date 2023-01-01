نجم المغرب :”محرز تعرّض لـ “السخرية” وهذه عوامل أفضليته على زياش”

أكّد قائد منتخب المغرب رومان سايس معرفته الشخصية بنجم المنتخب الوطني رياض محرز، الذي نشأ رفقته كرويا في لوهافر الفرنسي.

وقال رومان سايس لدى حلوله ضيفا على قناة “أر أم سي” الفرنسية “رياض كان زميلا لي في لوهافر. شخص كان يعلم منذ الصغر بأنه سيتوهّج يوما، مشوارنا تقريبا كان بنفس الشكل، لم يحظى بأمور سهلة في بداياته”.

وأضاف سايس “رياض لم ينظم إلى أكاديمية، و كان دوما يقول لي بأنه سيلعب في المستوى العالي اكبر من بوردو ورين. لما بلغ 22 سنة قال لي انه يريد اللعب في أكبر الأندية و كلنا سخرنا منه، عندها فكّرنا أنه يمزح”.

كما أردف مدافع بيشكتاس عند مقارنته بحكيم زياش”الفرق بينه و بين زياش، مختلف، زياش يجسّد رقم 10 بامتياز، لكن رياض أفضل منه هجوميا ويستفز المهاجمين بشكل أكبر”.

وختم المتألق في مونديال قطر “لست متفاجأ يتواجد رياض ضمن قائمة أفضل الأجنحة في العالم. اليوم أصبح أقوى، يسجل الأهداف و يمارس هوايته بتمريراته الحاسمة”.

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