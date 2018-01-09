نجم المنتخب الفرنسي: “كان من الصعب التحكم في أوناس لكنه لاعب رائع” !

أكد نجم المنتخب الفرنسي سابقا “ويلي سانيول” وأيضا المدرب السابق لنادي “بوردو”، أن الجزائري “أدم أوناس” يمتاز بموهبة كبيرة رغم أنه كان من الصعب التحكم فيه.

وقال “سانيول” لقناة “SFR” الفرنسية: “أوناس مثال جيد للجميع، فالموهبة تعني الأموال وهذا ما قام به نادي بوردو”.

وأضاف: “في أول مشاركة لأدم لاحظت شيء مختلفا، يمتاز بموهبة كبيرة وهو مختلف عن الأخرين”.

وتابع: “بعدها طالبت إدارة الفريق بالتوقيع معه كلاعب محترف لأنه كان في الفريق الرديف وبعدها تم بيعه بـ12 مليون أورو”.

وختم كلامه: “الإدارة رفضت التوقيع له بسبب المشاكل، حيث كان من الصعب التحكم فيه، لكن الموهبة تفوق كل شيء”.