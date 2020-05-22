نحو تأجيل كأس امم إفريقيا إلى جانفي 2022!

أكدت “قناة” tv5″ الفرنسية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم سيتجه لتأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 التي كانت مقررة في الكامرون.

وقالت القناة الإفريقية أن تنظيم نهائيات أمم إفريقيا 2021 في شهر جانفي سيكون صعبا، بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في القارة السمراء.

بالإضافة إلى صعوبة إقامة البطولة في صيف 2021 بسبب تزامنها مع بطولة أمم أوروبا التي ستخطف منها الأضواء تسويقيا وجماهيريا حول العالم فضلا عن مناخ الكاميرون الدولة المضيفة والذى يكون ممطرا في فصل الصيف ويتعذر إقامة البطولة خلاله.

وأوضحت القناة الفرنسية أن شهر جانفي من عام 2022 سيكون الموعد المنطقي لإقامة البطولة بسبب صعوبة خوضها في جانفي أو جوان المقبلين.

ولا تزال 4 مباريات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، إلا أن ضيق الوقت لن يسمح للمنتخبات المتأهلة الاستعداد الجيد لخوض منافسات البطولة ودراسة منافسيها.