ندوة اقتصادية عن السوق الجزائرية ببروكسل 26 جانفي المقبل

تنظم السفارة الجزائرية في بروكسل ووكالات التجارة الخارجية الإقليمية البلجيكية (AWEX FIT و HUB Br Brussels). ندوة اقتصادية حول السوق الجزائرية يوم 26 جانفي في بروكسل. بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البلجيكية-اللوكسمبورغية ، ضمن إطار الدبلوماسية الاقتصادية.

هذه الندوة ، التي سيعززها حضور السفير الجزائري ببروكسل ، علي مقراني ، الذي سيلقي كلمة افتتاحية. سيقودها ممثلو وزارة البيئة والطاقات المتجددة ، وكالة تشجيع الاستثمار الجزائرية ، وزارة الطاقة والمعادن ، سوناطراك وسونلغاز.

كما سيركز هذا الحدث الاقتصادي بشكل أساسي على بيئة الأعمال الجديدة في الجزائر. ولا سيما منذ اعتماد قانون الاستثمار الجديد في أوت 2022. والغرض منه هو تسليط الضوء على الفرص التي تتيحها الجزائر من حيث تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. وإعادة التدوير واستعادة النفايات.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة إمكانات قطاع النقل متعدد الوسائط وتطوير الصناعات.

بالنسبة للجانب البلجيكي ، ستركز الاتصالات التي تعززها مداخلة السفير البلجيكي في الجزائر آلان لوري. على الأدوات المالية البلجيكية التي تقدمها FINEXPO للشركات البلجيكية. في نهجها مع شركائها الجزائريين، وعلى تبادل الخبرات مع مختلف الشركات البلجيكية العاملة في الجزائر. أخيرًا ، سيتم تنظيم اجتماعات B2B خلال هذه الندوة.