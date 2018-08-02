نزاع نقابي يتسبب في إغلاق برج إيفل بفرنسا

تسبّب نزاع بين الإدارة وطاقم العمل بفرنسا، الذي يشتكي من طوابير انتظار هائلة في إغلاق برج إيفل

الذي يعتبر أبرز معلم سياحي في فرنسا في عز الموسم السياحي.

وبحسب مانقله موقع “فرنس 24″، عن الإدارة، فإن البرج أغلق نتيجة تعليق المفاوضات مع الجمعيات النقابية بعد ظهر أمس.

في حين لم توضح الشركة القائمة على تشغيل برج إيفل عن توقيت إعادة فتحه.

وأضاف ذات المصدر، أنّ محور النزاع هو مشروع لإعادة تنظيم بيع التذاكر في هذا البرج الذي يتجاوز ارتفاعه 300 متر.

ودعت الجمعيات النقابية إلى إضراب اليوم الخميس، للتنديد بطوابير انتظار هائلة أحيانا ناجمة في نظرها عن البيع المسبق للتذاكر .