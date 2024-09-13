نزهة تتحول إلى مأتم.. وفاة شقيقين بعد سقوطهما من منحدر بسوق اهراس

لقي شقيقين مصرعهما اليوم الخميس بعد سقوطهما من منحدر على ارتفاع 50 مترا بقرية البراج ولاية سوق اهراس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار فإن الطفلين أخوين ” خالدي سيف 13 سنة” و “خالدي خليل 11 سنة” ينحدران من بلدية سدراتة ولاية سوق أهراس. حيث أن العائلة برمجت رحلة من سدراتة إلى ولاية عين تيموشنت لزيارة أحد الأقارب. لتنتهي بفقدان إبنين بأحد المنحدرات بالقرب من البحر ببلدية بنصاف ، و هذا بسسب تعطل السيارة بهذا المكان.

وأضافت ذات المصادر، انه و بينما الوالد منشغل بإصلاح العطب وقع ما لم يكن في الحسبان ، ليجد إبنيه يهويان في البحر على علو 50 متر ، و إرتطام أجسادهم بالصخور وإصابتهما كانت بليغة بعدما تم تحويلهم من طرف عناصر الحماية المدنية في حدود الساعة الحادية عشر صباحا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى بني صاف. و بالرغم من الإسعافات التي قدمت لهم ، لكنهم فارقو الحياة ، الضحيتان يدرسان بالطور المتوسط و ينشطان في فوج الكشافة الإسلامية

للإشارة فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 10سا52د من أجل إنقاذ طفلين سقطا من منحدر جبلي مطل على البحر. يبلغ ارتفاعه حوالي 50 متر، بمنطقه صخرية مسماة نوادر بالقرب من قرية البراج ، بلدية و دائرة بني صاف.

كما ان الطفلين تم إجلاؤهما في حالة حرجة وإصابات خطيرة وكسور متعددة. تم اسعافهما و نقلهما الى مركز استعجالات بني صاف أين توفيا.