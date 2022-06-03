نساخ: “لا أفكر حاليا في الإعتزال”

أكد قائد شباب بلوزداد، شمس الدين نساخ، عدم تفكيره في الاعتزال حاليا، لقدرته على مواصلة اللعب لمواسم أخرى.

وصرح نساخ، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “حاليا أبلغ من العمر 34 عاما، ولا أفكر في الاعتزال الآن”.

كما أضاف قائد الشباب: “لا أفكر حاليا في الاعتزال، أرى أنه بامكاني مواصلة اللعب لموسمين أولا ثلاثة مواسم أخرى”.

يذكر أن شمس الدين نساخ، خاص مباريات فريقه شباب بلوزداد هذا الموسم، وساهم في احراز فريقه لبطولة هذا الموسم.