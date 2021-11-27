نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية حسب الولايات

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، سهرة اليوم السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت والفرز.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 أي بنسبة 35.97 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.

وكان شرفي قد اعلن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.

في حين بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة الواحدة زولا وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.

وجاء توزيع نسبة المشاركة حسب الولايات كمايلي:

أدرار:

المجالس البلدية: 55.67 بالمائة

المجالس الولائية: 55.42

الشلف

الشلف

المجالس البلدية: 30.84 بالمائة

المجالس الولائية: 29.97 بالمائة

الأغواط:

المجالس البلدية: 53.42 بالمائة

المجالس الولائية: 51.74 بالمائة

أم البواقي:

المجالس البلدية: 36.31 بالمائة

المجالس الولائية: 35.26 بالمائة

بجاية:

المجالس البلدية: 18.36بالمائة

المجالس الولائية: 14.77 بالمائة

بسكرة:

المجالس البلدية: 42.33 بالمائة

المجالس الولائية: 40.79 بالمائة

بشار

المجالس البلدية: 37.38 بالمائة

المجالس الولائية: 37.05 بالمائة

البليدة

المجالس البلدية: 27.54 بالمائة

المجالس الولائية: 26.12 بالمائة

البويرة

المجالس البلدية: 30.18 بالمائة

المجالس الولائية: 30.18 بالمائة

تمنراست

المجالس البلدية: 50.05 بالمائة

المجالس الولائية: 50.03 .18 بالمائة

تبسة

المجالس البلدية: 39.33 بالمائة

المجالس الولائية: 38.86 بالمائة

تلمسان

المجالس البلدية: 34.52 بالمائة

المجالس الولائية: 33.40 بالمائة

تيارت

المجالس البلدية: 40.08 بالمائة

المجالس الولائية: 38.76 بالمائة

تيزي وزو

المجالس البلدية: 20 بالمائة

المجالس الولائية: 15.17 بالمائة

العاصمة

المجالس البلدية: 18.25 بالمائة

المجالس الولائية: 16.29 بالمائة

الجلفة

المجالس البلدية: 41.64 بالمائة

المجالس الولائية: 38.70 بالمائة

جيجل

المجالس البلدية: 41.90 بالمائة

المجالس الولائية: 40.61 بالمائة

قسنطينة

المجالس البلدية: 35.66 بالمائة

المجالس الولائية: 32.72 بالمائة

سكيكدة

المجالس البلدية: 42.25 بالمائة

المجالس الولائية: 40.94 بالمائة

سيدي بلعباس

المجالس البلدية: 38.33 بالمائة

المجالس الولائية: 36.51 بالمائة

قالمة

المجالس البلدية: 47.77 بالمائة

المجالس الولائية: 47.09 بالمائة

المدية

المجالس البلدية: 41.11 بالمائة

المجالس الولائية: 39.26 بالمائة

ورقلة

المجالس البلدية: 39.82 بالمائة

المجالس الولائية: 39.41 بالمائة

وهران

المجالس البلدية: 21.46 بالمائة

المجالس الولائية: 21.45 بالمائة

تيبازة:

المجالس البلدية: 33.46 بالمائة

المجالس الولائية: 32.49 بالمائة

ميلة

المجالس البلدية: 39.74 بالمائة

المجالس الولائية: 38.64 بالمائة

قسنطينة

المجالس البلدية: 24.70 بالمائة

المجالس الولائية: 23.76 بالمائة

المدية

المجالس البلدية: 41.11 بالمائة

المجالس الولائية: 39.26 بالمائة

مستغانم

المجالس البلدية: 39.21 بالمائة

المجالس الولائية: 37.79 بالمائة

المسيلة

المجالس البلدية: 48.67 بالمائة

المجالس الولائية: 45.74 بالمائة

معسكر

المجالس البلدية: 36.37 بالمائة

المجالس الولائية: 35.92 بالمائة

ورقلة

المجالس البلدية: 39.82 بالمائة

المجالس الولائية: 39.41 بالمائة

تميمون

المجالس البلدية: 57.76 بالمائة

المجالس الولائية: 39.41 بالمائة

أولاد جلال

المجالس البلدية: 46.21 بالمائة

المجالس الولائية: 45.61 بالمائة

الطارف

المجالس البلدية: 49.43 بالمائة

المجالس الولائية: 48.96 بالمائة

تندوف

المجالس البلدية: 50.35 بالمائة

المجالس الولائية: 49.94 بالمائة

الوادي

المجالس البلدية: 52.47 بالمائة

المجالس الولائية: 48.13 بالمائة

خنشلة

المجالس البلدية: 52.51 بالمائة

المجالس الولائية: 51.05 بالمائة

سوق اهراس

المجالس البلدية: 38.33 بالمائة

المجالس الولائية: 37.69 بالمائة

تيبازة

المجالس البلدية: 33.46 بالمائة

المجالس الولائية: 32.49 بالمائة

ميلة

المجالس البلدية: 39.74 بالمائة

المجالس الولائية: 38.64 بالمائة

عين الدفلى

المجالس البلدية: 38.73 بالمائة

المجالس الولائية: 38.13 بالمائة

النعامة

المجالس البلدية: 46.43 بالمائة

المجالس الولائية: 45.61 بالمائة

عين تموشنت

المجالس البلدية: 41.20 بالمائة

المجالس الولائية: 40.02 بالمائة

غرداية

المجالس البلدية: 50.72 بالمائة

المجالس الولائية: 49.93 بالمائة

غليزان

المجالس البلدية: 40.76 بالمائة

المجالس الولائية: 39.19 بالمائة

تيميمون

المجالس البلدية: 57.76 بالمائة

المجالس الولائية: 57.01 بالمائة

برج بجاي مختار

المجالس البلدية: 63.87 بالمائة

المجالس الولائية: 63.85 بالمائة

بني عباس

المجالس البلدية: 61.98 بالمائة

المجالس الولائية: 61.62 بالمائة

عين صالح

المجالس البلدية: 52.82 بالمائة

المجالس الولائية: 52.12 بالمائة

عين قزام

المجالس البلدية: 71.20 بالمائة

المجالس الولائية: 72.87 بالمائة

جانت

المجالس البلدية: 44.61 بالمائة

المجالس الولائية: 44.20 بالمائة

المغير

المجالس البلدية: 48.92 بالمائة

المجالس الولائية: 48.23 بالمائة

المنيعة

المجالس البلدية: 51.01 بالمائة

المجالس الولائية: 49.94 بالمائة

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة، من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات 27 نوفمبر”، من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، على الساعة الثامنة صباحا.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.