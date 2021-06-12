شرفي: نسبة المشاركة الوطنية بلغت 30.20 بالمائة

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، أن نسبة المشاركة الاولية في الانتخابات التشريعية لـ 12جوان 2021. بلغت بعد إنتهاء عملية التصويت 30.20 بالمائة على المستوى الوطني.

وأوضح محمد شرفي خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات ان نسبة المشاركة الوطنية بلغت 30.20 بالمائة.

وواصل شرفي انه تم تسجيل نسبة مشاركة تقدر بـ 74.84 في إحدى الولايات بينما ولاية أخرى بلغت فيها نسبة المشاركة 63.7 بالمائة.

كما ان نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية في 6 ولايات بلغت أكثر من 50 بالمائة. وأضاف شرفي ان هناك 14 ولاية بلغت فيها نسبة المشاركة مابين 40 و50 بالمائة.

وتابع شرفي خلال الندوة أن هناك 3 ولايات سجل فيها نسب مشاركة تتراوح بين 40 و50 بالمائة. بينما 10 ولايات بلغت نسبة المشاركة فيها.

كما ان 9 ولايات سجل بها نسبة مشاركة بلغت مابين 25 و 30 بالمائة. وأشار شرفي لان 7 ولايات بلغت المشاركة فيها أقل من 20 بالمائة.

في حين 32 ولاية سجل بها نسبة مشاركة 25 بالمائة. وقال شرفي أن 28 ولاية صوت فيها أكثر من 100 ألف ناخب.