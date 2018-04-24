نسيب…حزام أمني لحماية العاصمة من الفيضانات

قال وزير الموارد المائية حسين نسيب، أنه تم وضع العديد من المشاريع لحماية العاصمة وتأمينها من الفيضانات.

مشيرا إلى أن هنالك شبكة مهيكلة بانفاق كبيرة لاستقبال المياه مهما كانت طبيعة الأمطار على غرار واد الحراش، ونفق واد اوشايح، الذي يسمح بالقضاء على البيانات في الجهة السفلى للعاصمة.

والتي لها فائدتين توظف كمنشأة لجر المياه الأمطار بطاقة كبيرة وتستقبل مقدار 100متر مكعب في الثانية.

وأشار نسيب أنّ هناك حزام أمني مع شاطئ العاصمة، يمتد من الغرب إلى بلدية براقي لتلحق به انفاق أخرى على غرار واد أوشايح وبابا الواد.

وأضاف الوزير أن نفق واد أوشايح سيدخل حيز الخدمة شهر سبتمبر المقبل، و”بذلك نكون قد أمنا العاصمة من مشكل الفيضانات

بالإضافة إلى تهيئة نفق العاصمة الذي يزود 60 ألف مواطن.