نسيب…سنجلب المياه من مسافة 180 كيلومتر لتزويد سكان بشار بالمياه

كشف حسين نسيب وزير الموارد المائية، أن ولاية بشار والمناطق المجاورة تعرف جفاف بفعل تراجع تهاطل الأمطار

الذي أدى لتراجع كبير في منسوب سد المتواجد بالمنطقة.

وكشف خلال نزوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان بقناة”النهار” أن مصالح دائرته الوزارية وبالتنسيق مع مختلف القطاعات المحلية

أنه تم إتخاذ إجراءات عاجلة.

ومن خلال برنامج إستعجالي من أجل خدمة عمومية لتوزيع المياه لولاية بشار وكل المناطق القريبة والعملية مستمرة في توصيل المياه.

و أضاف انه تم إتخاذ قرار حكومي بجلب المياه من على بعد حوالي 180 كيلومتر لزويد سكان باشر بالمياه الصالحة للشرب

وهذا من اجل معاناة سكان بشار والمناطق المجاورة .