نسيم سعداوي: ” لست صديقا لزطشي.. في عمري 41 سنة ونعرف صلاحي”

رفض وكيل أعمال اللاعبين “نسيم سعداوي” توريط رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي في قضية التسجيل الصوتي لرئيس وفاق سطيف فهد حلفاية.

وإمتثل وسيط الفاف «نسيم سعداوي» صبيحة اليوم الخميس أمام لجنة الإنضباط التابعة للإإتحاد الجزائري لكرة القدم، وصرح عقب ذلك.



“المتهم بريء حتى تثبت إدانته .. الناس قامت بكل الأعمال الشيطانية خلال ال10 الأواخر من شهر رمضان, قاموا بدعوة لاعب سابق تكلم عني في أحد البلاتوهات وهو نفس الشخص “كان يشريلي البوراك” قبل 6 سنوات” ».

وأَضاف: “أنا لست صديق لأي شخص .. في عمري 41 سنة ، وأتحمل مسؤوليتي كاملة وأنا كبير ونعرف صلاحي المسؤول في مكانه والشخص في مكانه”.

