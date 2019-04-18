نشرية خاصة تحذر من رياح قوية على ولايات الجنوب بداية من الجمعة

حذرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم إلى هبوب رياح قوية في عدة ولايات في جنوب البلد.

ابتداء من يوم غد الجمعة، تتسبب في نقص كبير في الرؤية.

و يتعلق الأمر بولايات الوادي وشمال ورقلة وبسكرة والجلفة وتبسة وخنشلة حيث ستتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و 80 كم/الساعة وتصل أو تتجاوز عواصفها 90 كم/الساعة.

وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة التاسعة صباحا الى غاية يوم السبت على الساعة التاسعة صباحا.

كما ستهب الرياح بولايات البيض والأغواط وغرداية وشمال أدرار، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و 70 كلم/الساعة وتصل أو تتجاوز عواصفها 80 كلم/الساعة.

و ذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا الى غاية التاسعة ليلا.