نشوب حريق في مستشفى المحمدية في معسكر

شب حريق في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين في إحدى غرف تغيير الملابس تقع في الطابق الأول لمبنى المؤسسة الإستشفائية العمومية دحو دحاوى بالمحمدية في ولاية معسكر المخصص لجناح جراحة الرجال .

الحريق أتى كل محتويات الغرفة بعد تدخل عون حماية مدينة سابق بمعية موظفين من المؤسسة الإستشفائية قبل أن تسارع مصالح الحماية لوحدة المحمدية التي تولت استكمال عملية الإخماد وإخلاء الغرف المجاورة من البناء الجاهز .

وبحسب مصادر فإن ثمة شرارة كهربائية صادرة من مصباح صغير كانت سببا في حدوث الحريق الذي خلف خسائر مادية بسيطة تتمثل في أغراض شخصية تعود في الغالب لأفراد الفريق الطبي .