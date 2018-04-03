نشوب حريق مهول في شقة ببوروبة بالعاصمة

شب حريق اليوم الثلاثاء بشقة ببلدية بوروبة بالعاصمة، اثر اقتلاع شبكة نحاسية للغاز من قبل آلة لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة،

حسبما أفاد به بيان لمديرية الحراش لشركة توزيع الغاز والكهرباء للجزائر العاصمة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا الحادث سجل خلال منتصف النهار على مستوى حي الاستعجالات عمارة 3 شارع محمد ميهوبي(بلدية بوروبة)،

مضيفا أن الحادث تسببت فيه آلة خاصة بشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة خلال قيامها بأشغال تطهير.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث أدى إلى نشوب حريق على مستوى شقة واقعة بالجوار والتي احترقت بالكامل،

في حين أصيب سائق الآلة بجروح وتم اجلاؤه من قبل مصالح الحماية المدنية نحو مستشفى الحروق.

وأضاف البيان أنه سيتم ضمان التموين بالغاز الطبيعي فور تأكد مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر العاصمة من زوال الخطر تماما.