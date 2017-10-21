سيكون إتحاد العاصمة سهرة اليوم، في مهمة صعبة جدا لخطف ورقة التأهل إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي.

ستعرف المواجهة التي ستنطلق على الساعة 20:00، إثارة وتشويق بين الفريقين، خاصة وأن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.

ويستضيف الوداد البيضاوي الفريق الجزائري في ملعب محمد الخامس المعروف بإسم “ملعب الرعب”.

وقال بوت في مؤتمر صحفي: ” اللعب خارج الديار قد يكون في صالحنا”. مشيرا إلى نتيجة الذهاب التي لا تخدم الفريقين.

وأضاف: “اللاعبون واعون بأهمية المباراة، خاصة وأنها ستكون صعبة ومعقّدة ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة الوداد.”

وأكد بوت: “سنلعب المواجهة تحت ضغط الجمهور ونحن متعودون عليه، أتمنى أنّ ننجح في مهمتنا ونتأهل للنهائي”.