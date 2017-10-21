الإتحاد يتحدى المغاربة في ملعب الرُعب

الرياضة
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الإتحاد يتحدى المغاربة في ملعب الرُعب
بقلم بلال.ع

سيكون إتحاد العاصمة سهرة اليوم، في مهمة صعبة جدا لخطف ورقة التأهل إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي.

ستعرف المواجهة التي ستنطلق على الساعة 20:00، إثارة وتشويق بين الفريقين، خاصة وأن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي.
ويستضيف الوداد البيضاوي الفريق الجزائري في ملعب محمد الخامس المعروف بإسم “ملعب الرعب”.

وقال بوت في مؤتمر صحفي: ” اللعب خارج الديار قد يكون في صالحنا”. مشيرا إلى نتيجة الذهاب التي لا تخدم الفريقين.

وأضاف: “اللاعبون واعون بأهمية المباراة، خاصة وأنها ستكون صعبة ومعقّدة ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة الوداد.”

وأكد بوت: “سنلعب المواجهة تحت ضغط الجمهور ونحن متعودون عليه، أتمنى أنّ ننجح في مهمتنا ونتأهل للنهائي”.

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