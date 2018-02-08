نعماني قد يغيب عن مواجهة “أس أونز كرياتور” المالي

تدرب المُدافع “محمد نعماني” على إنفراد أمسية اليوم الخميس خلال الحصة التدريبية الأولى والأخيرة لفريقه شباب بلوزداد بالعاصمة المالية باماكو.

وذلك بسبب مُعاناته من ألام على مستوى العضلات المُقربة ما يرجح إمكانية غيابه عن لقاء الغد المُبرمج بملعب موديبو كايتا.

بداية من الساعة الرابعة بالتوقيت المالي والخامسة بتوقيت الجزائر والذي سيُديره ثلاثي تحكيم من النيجر.

فيما سيكون مُحافظ اللقاء من المغرب، هذا وسيدخل الشباب اللقاء ب16 لاعبا فقط بسبب عدم تأهيل المُستقدمين الجدد وعددهم 4.

من بينهم اللاعب المالي سيديبي الذي تنقل مع الفريق من أجل رؤية عائلته وتدرب اليوم على إنفراد رفقة نعماني.