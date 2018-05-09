أقدمت السيدة نعيمة، على إجراء العديد من عمليات التجميل، بعد معاناتها من تشوّه خلقي على مستوى فكّها.

وقالت نعيمة، البالغة من العمر38 سنة، أن التشوّه أجبرها على طرق أبواب الجرّاحين لترميم ما يمكن ترميمه.

وأضافت نعيمة في ميكروفون النهار، أنها غير مرتاحة مع الناس الآن بعد فشل العملية،الأمر الذي أثر فيها.

وقالت نعيمة إن الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك،حيث أصبحت تعاني من مشكل في التنفس بعد اجرائها لإحدى عمليات التجميل.

ومن جهته أكد جراح التجميل الذي قام بالعملية أن نعيمة كان عندها مشكل في فكها وتم القضاء بنجاح.

وأضاف الجرّاح “لا علم لي بمشكل التّنفس والعملية لا دخل لها..فإذا كانت تعاني من مشكل التنفس تذهب لطبيب مختص”.