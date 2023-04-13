نغيز :”اللاعبون كانو خارج الإطار أمام سوسطارة”

عبّر نبيل نغيز مدرب اتحاد خنشلة عن أسفه لتضيع النقاط الثلاث لصالح اتحاد العاصمة في المباراة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وقال نبيل نغيز في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “المباراة لعبت في الشوط الأول، وحضرنا جيّدا لكن للأسف، في الشوط الأول اللاعبين كانوا خارجين الإطار، إلى جانب غياب الحرارة و التعب”.

كما أضاف نبيل نغيز”مبروك لإتحاد العاصمة الفوز، في الشوط الثاني كنا قادرين على العودة لكن للأسف لم يحالفنا الحظ”.

وختم نغيز عن الأهداف المستقبلية “اللاعبون أجمعوا على العودة في النتيجة لكن للأسف لكن لم نحقّق ذلك، كأس الجمهورية ليست هدف لنا، إلا إذا وصلنا إلى الأدوار المتقدمة”.

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