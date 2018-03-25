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نغيز: “مباراتنا أمام تاجنانت لا تقبل القسمة على إثنين”

الرياضة
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نغيز: “مباراتنا أمام تاجنانت لا تقبل القسمة على إثنين”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدرب شبيبة الساورة، نبيل نغيز، أن فريقه يحضر بكل جدية لمباراتهم المقبلة أمام دفاع تاجنانت، والتي لا تقبل القسمة على إثنين.

وصرح نبيل نغيز في هذا الخصوص: “المباراة لا تقبل القسمة على إثنين، لأن دفاع تاجنانت بحاجة للنقاط الثلاثة لتعزيز حظوظه في البقاء”.

وأضاف: “نفس الشيء بالنسبة لفريقنا، الذي يسعى للحفاظ على ديناميكية الفوز، من خلال ضمان النقاط الثلاثة أمام تاجنانت”.

وتابع نغيز: “التحضيرات تسير على أفضل ما يرام، واللاعبون واعون بحجم المسؤولية، أتمنى أن نكون في الموعد يوم المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية”.


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