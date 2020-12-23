نغيز :”هذا الفوز سيسمح لنا للتحضير لمباراة الصفاقسي في أحسن الظروف”

ثمّن مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز الفوز الذي حققه فريقه ظهيرة اليوم الأرعاء أمام سريع غيليزان في إطار الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

وأكد نغيز للتلفزيون الجزائري أن هذا الفوز سيسمح له لتحضير المواجهة المقبلة امام النادي الصفاقسي في أحسن الظروف.

وأوضح نغيز في تصريح للتلفزيون الجزائري عقب اللقاء أن “الفوز أمام سريع غليزان جد مهم سيسمح لنا بتحضير المباراة المقبلة في أحسن الظروف أمام النادي الصفاقسي. لا يمكننا الطموح الى نتيجة أحسن من الظفر بالنقاط الثلاث خارج الديار، تجعلنا نركز على هذا الموعد القاري”.

وبفضل الهدف الذي سجله عبد الرحمن بورديم في الدقيقة 51 بقذفة من بعد 30 مترا، يرتفي نادي مولودية الجزائر الى مركز الوصيف في الترتيب العام للرابطة الاولى رفقة وفاق سطيف بمجموع 10 نقاط ونافص مقابلة لكل منهما.