بالصور..نفوق أعداد هائلة من الأسماك ببحيرة أم غلاز بوهران

وقف بعض المواطنين ورياضيي التجديف، على نفوق أعداد معتبرة من أسماك المياه العذبة بضفاف بحيرة أم غلاز الواقعة ببلدية بوادي تليلات في وهران.

وقال المواطنون، ان هذا الوضع يستدعي تدخل عاجل من الجهات المعنية لتحديد أسباب هذه الظاهرة التي باتت تتكرر كل مرة.

بحيرة أم غلاز، التي تتربع على مساحة 300 هكتار، وتم إدراجها ضمن المناطق المحمية، في إطار برنامج رامسار العالمي لحماية المناطق الرطبة

باتت عرضة للتلوث، بفعل المياه القذرة للمنازل الواقعة ببلدية وادي تليلات، إلى جانب مخلفات الوحدات الصناعية بمنطقة النشاطات

التي تصب كلها بمياهها تشهد تأخرا في عمليات التهيئة إن لم نقل اهمالا كبيرا، تحولت على إثره إلى مرتع للمنحرفين

بعدما كانت مبرمجة لاحتضان العاب البحر الابيض المتوسط في رياضة التجديف والكانوني كاياك.

وذلكعقب إقرار اللجنة الدولية بجودة الموقع لاستقطاب مختلف المنتخبات الوطنية والدولية لإقامة التربصات والمنافسات لتبقى بحيرة ام غلاز موقعا سياحيا ورياضيا بتحويله إلى مركز للراحة وإنجاز قاعدة مائية به.