نفوق أكثر من 100رأس ماشية بسبب الحمى القلاعية بوهران

سجلت المصالح البيطري، بوهران، نفوق أكثر من 100 رأس ماشية، بعد اصابتها بالحمى القلاعية.

وحسب مصادر مؤكدة، تم تسجيل هلاك 38 خروفا حديث الولادة، بقريتي السلاطنية ومولاي إسماعيل، ببلدية بوفاطيس.

منها 36 رأس ماشية، بمزرعة مقداد محمد ،بدوار بوجمعة بلدية حاسي بونيف، و55 خروفا، بمزرعة بوبرناس، بلدية البرية، و35 رأسا بمزرعة كاشا بغداد، ببلدية سيدي الشحمي.

وقد أثبتت التحاليل، نفوقها بسبب الحمى القلاعية، الأمر الذي أدى بوالي وهران مولود شريفي، بعد ابلاغه بالحصيلة، إلى اتخاذ قرار يحمل رقم 36 اغ، مؤرخ في 02/01/2019، بغلق سوق الماشية، ببلدية الكرمة، دائرة السانية.

مع منع تجمع الحيوانات منها الابقار ، الاغنام والماعز، بمنطقة قديل، على وجه الخصوص، إلى جانب مختلف مناطق الولاية.

مع تسهيل عمل البياطرة، لتشخيص الداء، والسيطرة عليه، ومراقبة الطرقات، لمنع تنقل هذه الحيوانات.