نفوق قرابة ألف كتكوت في حريق مدجنتين بعين تموشنت

شب حريق ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء على مدجنتين لتربية كتاكيت الدجاج واقعتين بطريق السبيعات ببلدية المساعيد بعين توشنت.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحريق تسبب في إحتراق نحو 9.960 كتكوت وقارورتين لغاز البوتان مع مخزون أكل الدجاج

وقد تمكنت الحماية المدنية من من تطويق الحريق وتجنب إنتشاره في عملية دامت 3 ساعات وبتسخير 3 شاحنات للإطفاء.

كما إنقذت ذات المصالح 20 هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح، إضافة إلى تفادي إنفجار17 قارورة غاز تم إخراجها .

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق التي تبقى مجهولة لحد الساعة .