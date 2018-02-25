نقابة الأنباف تساند “الكناباست” وتحتج يوم الثلاثاء

قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تنظيم وقفة إحتجاجية، تنديدا على القرارات التعسفية المتخذة ضد الأساتذة المطرودين.

وستنظم هذه الوقفة الاحتجاجية، يوم الثلاثاء القادم على الساعة 13:30، أمام مقر مديرية التربية للجزائر غرب، حسب بيان “الأنباف”.

وطالبت النقابة في بيان لها تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه اليوم، وزارة التربية العدول عن قرارات فصل الأساتذة المضربين.

كونها، اتٌخذت دون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في فك النزاعات الجماعية الواردة في القانون 09/02.

كما اعتبرت النقابة طرد الأساتذة المضربين، هي سابقة في تاريخ الممارسة النقابية، وتهديدا صارخا لحقوق العمال.

حيث دعا “الأنباف” وزارة التربية، إلى فتح باب الحوار بشكل جاد ومسؤول، حفاظا على المدرسة العمومية.