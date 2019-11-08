نقابة البنوك العمومية تلغى إضراب يوم الأحد المقبل

قررت نقابة البنوك العمومية إلغاء الإضراب الذي كان مقررا الاحد المقبل حسبما اعلنه رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات محمد زوبيري.

وتوصلت نقابة البنوك العمومية ونقاباتها مساء أمس إلى اتفاق مشترك للتكفل بمطالب هذه الأخيرة خاصة المتعلقة برفع الأجور.

وقال محمد زوبيري للإذاعة الوطنية: “بعد اجتماع ماراتوني دام 11 ساعة من العمل توصلنا الى اتفاق مشترك حول تجسيد أرضية مطالب العمال المصادق عليها يوم 12 جوان المنصرم خاصة المتعلقة برفع الأجور.

وأضاف أن اجتماعا سيتم عقده في شهر ديسمبر المقبل بين الاتحادية وجمعية البنوك والمؤسسات المالية لتحديد آليات تنفيذ هذا الاتفاق .

وأكد أن هذا يبرهن أننا نحن نقابات العمال والبنوك العمومية لم يكن لدينا أفكار مسبقة ونريد فقط أن يتم التكفل بمطالبنا الشرعية فيما يخص الأجور ففي الوقت الذي توصلنا فيه إلى اتفاق فان الإضراب والاحتجاجات لم تعد لهما جدوى.

وأوضح أن المطالب الأساسية لعمال هذه البنوك العمومية، تتعلق برفع النقطة الاستدلالية في شبكة الأجور وزيادة منحة النقل والإطعام ومراجعة منحة الخبرة.