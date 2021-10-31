نقابة “الكناباست” في إضراب بداية من الغد

رفعت 12 مطلبا منها زيادة أجور الأساتذة والكفّ عن المتابعة القضائية

الإضراب يكون لمدة يومين ومتجدد أسبوعيا

تدخل نقابة “الكناباست“، بداية من الغد، في إضراب لمدة يومين، متجدد أسبوعيا، حيث طالبت النقابة برفع أجور الأساتذة، خاصة مع تدني القدرة الشرائية، مؤكدة في ذات الوقت، بأنه لن يتم التراجع عن الإضراب ما لم تتحقق المطالب الـ 12 المرفوعة.

أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار “كناباست”، عن الدخول في وقفة احتجاجية بداية من الغد لمدة يومين، متجددين أسبوعيا، وهذا بسبب التراجع الرهيب للقدرة الشرائية وخطورة الوضعية الاجتماعية الراهنة‪ .

وأكدت “الكناباست” بأن سبب الإضراب يعود أيضا إلى إفرازات الدخول المدرسي الذي كان معقّدا على كل الأشكال وفي جميع المجالات، مما ساهم في إثقال كاهل الأستاذ‪ .

ومن المطالب الأساسية للنقابة، هي تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق، مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ بما يتوافق مع ترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية.

ومن المطالب أيضا، إيلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى، باعتباره وسيلة أساسية وضرورية تضمن استقراره وحسن أدائه لمهامه النبيلة، وكذا التمسك بالمطالب المرفوعة والمرتبطة بملف التقاعد وملف الخدمات الاجتماعية وملف طب العمل، وملف تحيين منحة “تعويض المنطقة”.

ومن المطالب كذلك، تحصين وحماية الحريات النقابية، والمطالبة برفع التضييق الممنهج على النشاط النقابي، واستنكار اللجوء إلى توظيف المحاكم ضدّ النقابيين.

كما حذّرت النقابة من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة، لا سيما فيما يتعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص، خصوصا منه مبدأ التوازي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري.

‪ وكذا المطالبة بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية.

كما طالبت النقابة بتسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012، بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكوّن، وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين، بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.

ومن المطالب أيضا، التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي ومكوّن”، تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، والأهم هو إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، مع إخراج المدارس الابتدائية من وصايا البلديات، وضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص