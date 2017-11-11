قال عويس نزيم أمين عام مكتب نقابة إيتوزا، أن العمال يرفضون فكرة خوصصة المؤسسة مستقبلا جملة وتفصيلا.

وأضاف في حديث لـ”النهار أونلاين”، أن المدير الحالي سيفتح المجال أمام الخواص للإستثمار في المؤسسة وهو أمر سيؤدي بإفلاسها لاحقا.

وأشار إلى أن المؤسسة دخلت في خسارة حقيقة بسبب كرائها لحافلات إيتوزا التي تعمل على الخطوط المباشرة بسبب قلة الدخل.

خاصة وأن مصاريف العمال والقابضين كلفت ميزانية المؤسسة أموالا باهضة، مفيدا بأن فتح المجال أمام الخواص لن يخدم العاملين بالمؤسسة.

وهو ما سيولد ديون كبيرة تقع على عاتق المؤسسة مستقبلا وتؤدي إلى إفلاسها، خصوصا وأن الجزائر تمر بأزمة إقتصادية صعبة.

الأمر الذي يؤدي إلى تسريح العمال وتحويلهم على البطالة.

وطالب عويس من السلطات إتمام الإتفاقية التي تم إمضاؤها سنة 2011 من أجل تسليمهم 300 حافلة.

أين بقيت 108 حافلة حبيسة لا يعرفون مصيرها ومتى موعد تسلمها.