نقابة عمال ETRHB يستغيثون برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

الوطني
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نقابة عمال ETRHB يستغيثون برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
بقلم فوزية مسعدي

وجه عمال مجمع حداد للأشغال العمومية رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفادت نقابة عمال مجمع حداد للأشغال العمومية، اليوم الجمعة في بيان لها، أنها وجهت نداء إستغاثة لرئيس الجمهورية بعد المجيد تبون للنظر في وضعية عمال المجمع.

وأشار بيان نقابة عمال ETRHB في الرسالة الموجة لرئيس الجمهورية أن العمال يعيشون وضعية مزرية منذ حوالي 8 أشهر.

وتضمنت الرسالة الموجهة أيضا لرئيس الجمهورية مشكل رواتب العمال التي لم تصب منذ شهر جوليلية 2019، وكذا التوقيف التام لورشات عمل المجمع وكذا مصانع الإنتاج.

ودعت نقابة عمال مجمع حداد للأشغال العمومية رئيس الجمهورية للتدخل وإيجاد حل لهم.


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