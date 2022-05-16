كاميرات المراقبة تطيح بسارقي هاتف نقال من شخص في وهران

ألقت عناصر من الأمن الحضري 16 بوهران، القبض على متورطين في سرقة الهواتف النقالة على مستوى شارع الاخوات بن سليمان بالقرب من ثانوية باستور.

وذلك بعد الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي من تصوير احد المواطنين من داخل سيارته.

والذي يظهر تعرض شاب لاعتداء من قبل المتهمين بوسط مدينة وهران أين تم تجريده من هاتفه النقال قبل فرارهما إلى وجهة مجهولة.

عملية الاطاحة بالمتهمين البالغين من العمر 21 و25 سنة تمت في ظرف قياسي من قبل عناصر الأمن، أين تمت استغلالا للوسائل التقنية الحديثة المتمثلة في كاميرات المراقبة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

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