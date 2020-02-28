نقلت، اليوم الجمعة، طائرة تابعة للخطوط الجوية الايطالية الرعية الإيطالي المصاب بفيروس كورونا من حاسي مسعود بولاية ورقلة.
وإنطلقت مند نصف ساعة طائرة إجلاء صحي من نوع “فالكو” تابعة للخطوط الجوية الإيطالية من مطار كريم بلقاسم بحاسي مسعود تحمل الرعية المصاب بداء كورونا تجاه بلده.
عملية النقل تمت من قاعدة الحياة إلى مطار حاسي مسعود تمت تحت إجرات أمنية مشددة وبحضور أطقم طبية متخصصة.
وتم نقل الرعية الإيطالي بواسطة سرير عازل، مغطى بالزجاج تفاديًا لنقل العدوى.
شاهد.. لحظات إجلاء الرعية الإيطالي المصاب بكورونا من حاسي مسعود على متن طائرة نحو إيطاليا
شاهد.. لحظات إجلاء الرعية #الإيطالي المصاب بـ #كورونا من #حاسي_مسعود على متن طائرة نحو #إيطاليا
Publiée par Ennahar Tv النهار الجديد sur Vendredi 28 février 2020
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