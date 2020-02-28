شاهد.. لحظات إجلاء الرعية الإيطالي المصاب بكورونا من حاسي مسعود على متن طائرة نحو إيطاليا

شاهد.. لحظات إجلاء الرعية #الإيطالي المصاب بـ #كورونا من #حاسي_مسعود على متن طائرة نحو #إيطاليا

Publiée par ‎Ennahar Tv النهار الجديد‎ sur Vendredi 28 février 2020