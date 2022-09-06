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قناة النهار

نقل: مع تفاقم حوادث المرور وأرقام الوفايات الرهيبة.. الأجهزة الأمنية تتحرك

بقلم النهار أونلاين
نقل: مع تفاقم حوادث المرور وأرقام الوفايات الرهيبة.. الأجهزة الأمنية تتحرك
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