نهائي مونديال روسيا 2018.. كرواتيا- فرنسا  

يواجه منتخب كرواتيا، اليوم الإثنين، نظيره الفرنسي، بملعب “لوزنكي”، لحساب نهائي كأس العالم 2018، الجارية فعالياتها بروسيا.

النتيجة: فرنسا 0-0كرواتيا

الدقيقة 4: منتخب كرواتيا يبادر للهجوم، عن طريق مهاجمه الخطير موندزوكيتش، الذي ضيع أول فرصة لصالح كرواتيا، بعد فتح من الجهة اليسرى للحارس الفرنسي.

الدقيقة 7: أول ركنية في المباراة لصالح كرواتيا، بعد عمل ثنائي بين راكيتيتش، وترينيتش، تصنع من خلالها كرواتيا، ثاني فرصة محقق لها في المباراة.

د18: فرنسا تفتتح باب التسجيل عن طريق، اللاعب الكرواتي ماندزوكيتش، الذي سجل ضد مرماه، بعد مخالفة من غريزمان.

د27: أول بطاقة صفراء في المباراة، لمتوسط ميدان منتخب فرنسا كانتي

د 28: منتخب كرواتيا يعدل النتيجة عن طريق اللاعب بريسيتش

د33: الحكم يمنح ضربة جزاء لصالح المنتخب الفرنسي، بعد لمسة يد من اللاعب الكرواتي بيريتيتش

د38: فرنسا تسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب غريزمان، إثر ضربة جزاء

د40: بطاقة صفراء ثانية للمنتخب الفرنسي، من نصيب اللاعب هيرنينداز

د45: فيدا، يضيع فرصة تعديل النتيجة لكرواتيا بعد ركنية محكمة

الحكم يضيف 3 دقائق، كوقت بدل ضائع من المباراة

نهاية الشوط الأول من نهائي كأس العالم، بتقدم منتخب فرنسا على منتخب كرواتيا، بنتيجة 2-1.