نوبل للآداب تذهب لبولوندا والنمسا و3 علماء يتقاسمون جائزة الفيزياء

ذهبت جائزة نوبل للآداب لعام 2018 للكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك،في حين ذهبت نسخة الجائزة لعام 2019 للمؤلف النمساوي بيتر هاندكه.

وجاء تتويج هاندكه بالجائزة نتيجة لأعماله المؤثرة التي تميزها براعة لغوية تستكشف محيط وخصوصية التجربة الإنسانية.

وكانت جائزة 2018 قد تأجلت العام الماضي بعد تكشّف فضيحة هزت الأكاديمية التي تمنح الجائزة.

فيما فاز كل من الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو، بجائزة نوبل للفيزياء للعام 2019.

منحت جائزة نوبل للفيزياء 2019 الثلاثاء إلى الكندي-الأمريكي جيمس بيبلز والسويسريين ميشال مايور وديدييه كيلو.

وأوضح غوران هانسون الأمين العام للأكاديمية الملكية للعلوم في السويد أن الجائزة منحت “مناصفة إلى جيمس بيبلز لاكتشافاته النظرية حول علم الكون الفيزيائي من جهة، وإلى ميشال مايور وديدييه كيلو لاكتشافهما كوكبا خارجيا يدور حول نجمة شبيهة بالشمس من جهة ثانية”.

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز هذا العام 9 ملايين كرونه سويدية (908 آلاف دولار).