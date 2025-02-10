المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي نورالدين مرداسي

تقدمت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، بخالص عبارات التعازي إلى عائلة الصحفي نورالدين مرداسي، الذي وافته المنية.

وجاء في نص تعزية المديرية العامة للاتصال “ببالغ الحزن والأسى تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية. نبأ وفاة الصحفي نورالدين مرداسي، بعد مسيرة إعلامية طويلة وحافلة، عمل خلالها بالعديد من الصحف، منها الجريدة العريقة المجاهد. وعلى إثر هذا المصاب، نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلته راجين من المولى العليّ القدير أن يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنان، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

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