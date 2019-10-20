نور الدين بودربة : “ما بين 40 إلى 50% من مداخيل لكناس غير محصلة لحد اليوم”

كشف النقابي والإطار السابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نور الدين بودربة أن أزيد من 40 إلى 50 في المائة من مداخيل لكناس لم يتم تحصيلها لحد اليوم.

وقال بودربة، اليوم الأحد للإذاعة الوطنية، أن العجز المالي الذي تعاني منه الصناديق اليوم هو مشكل تأخر الحكومة في سن القرارات اللازمة.

وأرجع بودربة سبب العجز المالي الذي يعاني منه كل من صندوق لكناس والصندوق الوطني للتقاعد لثلاث أسباب رئيسية.

قال بودربة أن السبب الأول سبب تاريخي، حيث أن الدولة الجزائرية ومنذ الثمينات إلى يومنا هذا لا تزال تعتمد على الصناديق لتمويل نفقات عدة.

وأوضح بودربة أن أغلبية تلك النفقات كان يجب تمويلها على عاتق الخزينة العمومية لا على عاتق الصناديق.

وأشار نفس المتحدث أن سياسة التمويل عبر الصناديق تواصلت إلى غاية التسعينيات تحت المسمى بنظام المساعدات الاجتماعية، و بحلول 2000 بسياسة دعم التشغيل.

مضيفا إلى أن الاعتماد على تمويلات من قبل الصناديق تواصل إلى غاية سنة 2010 .

وأشار بودربة أن الحكومة الجزائرية لم تفعل ما كان يجب فعله، حيث أن نسبة كبيرة جدا من مداخيل لكناس لم يتم تحصيلها لحد الساعة.

كما أوضح أن مشكل الرسوم الإدارية على مستوى الصناديق كان من بين تلك الأسباب أيضا، واقترح بودربة إجراء تعديلات ضرورية على مستوى الصناديق.

وفيما يخص السبب الرابع، قال المتحدث أن مشكل الحوكمة على مستوى الصناديق يعتبر سببا رئيسيا في العجز المالي الذي حل بهم أيضا.

في سياق مغاير استبعد بودربة أي إفلاس للصناديق التأمينات الاجتماعية بالجزائر، وأكد أن قدرات الجزائر في هذا المجال تكفي لضمان تأمينات 20 إلى 30 سنة.

مشترطا في ذلك وجود نية سياسية في تجسيد وتسطير إستراتجية مستقبلية واضحة في هذا المجال، واعتماد نظام نفق الاموال فيما يجب نفقها.

وفي الأخير أشار بودربة أن تميز الشعب الجزائري عن الشعوب الأخرى من حيث نسبة الشباب، يمكن أن يضمن تمويل الصناديق على مدى 30 سنة القادمة.